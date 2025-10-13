Haberler

Alanya'da Bıçaklama Olayında 7 Gözaltı

Alanya'da Bıçaklama Olayında 7 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü ihbarı yapılan Yusuf Koçak'ın cesedi uçurumda bulundu. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü ihbarı yapılan Yusuf Koçak'ın (32) uçurumda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Ekim'de sabaha karşı, Hacımehmetli Mahallesi Akçakıllık mevkisinde, bir kişinin çıkan kavgada öldürüldükten sonra cesedinin uçurumdan atıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada polis ekipleri dün 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermesi doğrultusunda, Paşaköy Mahallesi yakınlarındaki uçurumda Yusuf Koçak'ın bıçaklanmış halde cansız bedenine ulaştı. Polisin saatler süren çalışmasıyla uçurumdan çıkarılan Yusuf Koçak'ın cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediye Morgu'na konuldu. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Yusuf Koçak'ın cenazesi, toprağa verildi.

Şüpheliler, polis merkezindeki ifadelerinin ardından bugün öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Alanya Adliyesi'ne getirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Gazze'deki ateşkes kapsamında 96 Filistinli esiri serbest bıraktı

Esaretten kurtuluş! 22 yıl sonra ailesine kavuştu
Okan Buruk, Singo'nun son durumu hakkında bilgi verdi

Kahreden haberi verdi: Önümüzdeki maçlarda oynayamayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.