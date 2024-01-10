Alanya'da Basın Envanteri Sergisi Açıldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Basın Envanteri Sergisi açıldı.

Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Üniversitesi Rektörü Mesut Güner, AGC Başkanı Gaye Coşkun, siyasi parti ilçe başkanları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, AGC üyeleri, gazeteciler ve aileleri katıldı.

KÖRÜKLÜ FOTOĞRAF MAKİNELERİ İLGİ GÖRDÜ

Açılış kurdelesinin kesilmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan sergide medya ve iletişim araçlarından fotoğraf makineleri, daktilolar, eski dergi ve gazeteler, televizyonlar gibi çok sayıda materyal yer aldı. Serginin en çok ilgi çeken parçaları ise Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını çektiği belirtilen körüklü fotoğraf makinesi ve 1827 yılına ait tarihi bir körüklü fotoğraf makinesi oldu. Sergide, gazeteciliğin gelişimine tanıklık eden parçaların yanı sıra sektörün geçmişten günümüze uzanan yolculuğu katılımcılara hatırlatıldı.

'İLETİŞİM ARAÇLARI ÜZERİNE ENVANTER TOPLAMAYA ÇALIŞTIK'

AGC Başkanı Gaye Coşkun, düzenlenen Basın Envanteri Sergisi hakkında konuştu. Coşkun, bu yılki Gazeteciler Günü'nü farklı bir şekilde kutlamak istediklerini belirtti. AGC'nin geçmişten günümüze iletişim araçları üzerine bir envanter topladığını ve bu envanterin bir kısmının sergilendiğini aktaran Coşkun, şunları söyledi Alanya Gazeteciler Cemiyeti olarak bu yıl 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü biraz farklı kutlamak istedik. Geçmişten bugüne iletişim araçları üzerine envanter toplamaya başlamıştık. Bunun minik bir sergisini açtık. Sergimizde medya iletişim araçları içerisinde kullanılan her türlü fotoğraf makinesinden, daktiloya, eski yayınlanan dergi ve gazetelere ya da televizyona kadar çok sayıda materyal var. Sergimizde 200 yıllık bir fotoğraf makinesi de var. Yine körüklü o dönem Atatürk'ün fotoğraflarının çekildiği bir makine var.

'DÜNDEN BUGÜNE İLETİŞİMİ ANLATAN BİR SERGİ AÇTIK'

Coşkun, bu serginin sadece bir dayanışma etkinliği olmakla kalmayıp, aynı zamanda basın araçlarının tarihini ve iletişimin dünden bugüne nasıl evrildiğini anlatan bir platform olduğunu vurguladı. Coşkun, Biz bugünü hem bir dayanışma hem de basın araçları envanterlerini bir araya getiren, dünden bugüne iletişimi anlatan bir sergi açtık diye konuştu. (DHA)