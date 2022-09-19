Alanya'da Atatürk heykeli önünde toplanan İranlılar, Mahsa Emini'nin ölümü nedeniyle rejimi protesto etti

İran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya giren 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesi ülkede büyük tepkiye yol açtığı gibi Türkiye'de de çeşitli protestolara neden oldu. Dün akşam Alanya'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli önünde toplanan İranlılar rejime tepki gösterdi.

İran'ın başkenti Tahran'da "kıyafet kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve komaya giren 22 yaşındaki Mahsa Emini, 3 gün sonra dün yaşamını yitirmişti. Tahran Polisi, karakola götürülen genç kızın burada aniden bilincini kaybettiğini ve kalp rahatsızlığı yaşadığını belirtmişti.

İRANLILAR ATATÜRK HEYKELİ ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Bugün Antalya'da bir grup İranlı Mahsa Emini'nin ölümünü protesto etti. Alanya'da Atatürk heykeli önünde toplanan İranlılar rejime tepki gösterdi.

REİSİ'DEN SORUŞTURMA TALİMATI

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, olayın soruşturulması talimatı verirken eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, hükümete seslenerek "İslam'ın ve devletin imajı daha fazla zedelenmemeli ve failler yargılanmalı" ifadelerini kullandı.