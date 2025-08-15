Alanya'da Arkadaşını Öldüren Zanlı Gümüşhane'de Yakalandı

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı arkadaşı Abdulcebbar Y.'yi silahla öldüren M.U. (21), Gümüşhane'de yakalanarak Alanya'ya getirildi. Zanlı, emlakçıya mesaj atarak kendini ihbar etmişti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde arkadaşını öldürdükten sonra, evi kiraladığı emlakçıyı arayıp ihbarda bulunan ve Gümüşhane'de yakalanan zanlı, getirildiği Alanya'da adliyeye sevk edildi.

Alanya'da arkadaşını silahla vurarak öldürdükten sonra kaçtığı Gümüşhane'de polis ekiplerince yakalanan M.U. (21) ilçeye getirildi.

Şüpheli, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

M.U. Antalya'nın Alanya ilçesi Saray Mahallesi'ndeki evinde 9 Ağustos'ta tartıştığı arkadaşı Abdulcebbar Y.'yi (28) öldürdükten sonra kaçmış, bir süre sonra evi kiraladığı emlakçıya mesaj atarak kendisini ihbar etmişti.

Yurt dışına kaçmaya çalışan zanlı Gümüşhane'de kimlik kontrolü sırasında şüphe üzerine takip edilmiş, sahte uzman çavuş kimliğiyle konaklamak için gittiği öğrenci yurdunda polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Öldürdüğü ev arkadaşına ait araçla Mersin'e hareket eden şüphelinin burada pansiyonda konakladıktan sonra İstanbul'dan uçakla Trabzon'a, tur otobüsüyle de Artvin'in Hopa ilçesine geldiği belirlendi.

Gürcistan'a kaçmaya çalışan ancak çıkış yapamayan zanlının Hopa'da otelde kaldığı, ardından Trabzon'a, oradan da Gümüşhane'ye geldiği tespit edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
