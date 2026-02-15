Haberler

Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Kestel Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kestel Mahallesi'nde bir binanın üçüncü katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü

Trump kapı dışarı edince o isme sarıldı! Avrupa'da dikkat çeken zirve
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi

Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı

Yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi

Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı

Sapığa bak sen! Tahliye olduktan 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi

Genç kadın fark eder etmez tekme tokat saldırdı