Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen iki kişi ayakta tedavi edildi. Olayda evde hasar oluştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Oba Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen iki kişi, sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü

Haberler.com
500

