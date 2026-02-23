Haberler

Alanya'da yerleşik Alman evinde ölü bulundu

Güncelleme:
78 yaşındaki Alman uyruklu Wolfgang Brendel, evinde hareketsiz halde bulundu. Arkadaşları, kapı açılmayınca durumu polise bildirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Alman uyruklu kişi, evinde ölü bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Wolfgang Brendel'den (78) haber alamayan arkadaşları, eve gittiklerinde kapının açılmaması üzerine durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Eve çilingir yardımıyla giren polis ekibi, Brendel'ı salonda hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Brendel'in cenazesi Alanya Belediye Mezarlığı'nın morguna götürüldü.

