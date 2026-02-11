Haberler

Alanya'da yaşayan Alman evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde 70 yaşındaki Alman uyruklu Gerda Reinhilde, evinde hareketsiz halde bulundu. Arkadaşları tarafından durumu jandarmaya bildirildiği öğrenilen olayda, sağlık ekipleri yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 70 yaşındaki Alman uyruklu kişi, evinde ölü bulundu.

Avsallar Mahallesi'nde yaşayan Gerda Reinhilde'den (70) haber alamayan arkadaşları, evine gittiklerinde kapının açılmaması üzerine durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Eve çilingir yardımıyla giren jandarma ekibi, Reinhilde'yi salonda hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Reinhilde'nin cenazesi Alanya Belediye Mezarlığı'nın morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
