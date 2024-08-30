Alanya'da 16 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kişi Yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde görevli jandarma timi, 16 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan kişiyi yakaladı. İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, A.Y. isimli kişi amcasına ait barakada yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde görevli jandarma timi, 16 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan kişiyi yakaladı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında "yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. (31), Şıhlar Mahallesi Çayarası Yaylası'nda amcasına ait barakada yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.