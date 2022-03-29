Alanya'da 140 bin meyve fidanı dağıtıldı

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımı desteklemek için Alanya'da 140 bin meyve fidanı dağıttı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yerelden kalkınma ve çiftçilerin ürün çeşitliğini arttırarak, gelir seviyelerini yükseltmek için tarıma destek veriyor.

Ekipler Alanya ilçesindeki 66 mahallede, ekilmeyen alanların tarıma kazandırılması ve vatandaşların üretime teşvik edilmesi kapsamında fidan dağıtımı yaptı.

Vatandaşlara, 120 bin yabani elma, armut, erik ve şeftali fidanı ile 20 bin Kıbrıs akasyası, doğu çınarı ve tespih fidanı olmak üzere toplam 140 bin fidan dağıtıldı.