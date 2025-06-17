Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Yangın

Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Oba Mahallesi'nde bulunan merkezin üçüncü katındaki laboratuvar bölümünde sanayi tüpündeki sızıntıdan kaynaklanan yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, laboratuvardaki gaz tahliye edildi.

Laboratuvarda görevli 4 personel gazdan etkilendi, bir kişi de alevler nedeniyle yaralandı. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 5 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.