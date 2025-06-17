Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Yangın

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Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde sanayi tüpünden kaynaklanan yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, laboratuvar personelinden 5 kişi gazdan etkilendi ve yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Oba Mahallesi'nde bulunan merkezin üçüncü katındaki laboratuvar bölümünde sanayi tüpündeki sızıntıdan kaynaklanan yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, laboratuvardaki gaz tahliye edildi.

Laboratuvarda görevli 4 personel gazdan etkilendi, bir kişi de alevler nedeniyle yaralandı. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 5 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
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