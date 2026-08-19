Haberler

Aladağlar'da Düşen İngiliz Dağcı Helikopterle Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da tırmanış yaptığı sırada düşerek kolu kırılan 26 yaşındaki İngiliz vatandaşı, askeri helikopterle kurtarıldı.

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da tırmanış yaptığı sırada düşerek kolu kırılan 26 yaşındaki İngiliz vatandaşı, askeri helikopterle kurtarıldı.

James Daniel Thomas Martin, Aladağlar'ın Lahit Kaya bölgesinde dağ tırmanışı yaptığı sırada düştü. Düşme sonucu yaralanan Martin için bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Yaralı dağcının bulunduğu bölgeden tahliye edilmesi amacıyla Konya'dan askeri helikopter gönderildi.

Bölgeye ulaşan helikopterle bulunduğu yerden alınan Martin, Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
İstanbul'da deprem mi oldu? Vatandaşlar Kandilli'nin sitesine akın etti

İstanbul'da peş peşe deprem! İşte merkez üssü ve şiddeti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu

Kuytulcular operasyonunda bomba detay! Bu yöntemi ilk kez duyacaksınız
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler

Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca savaşında mahkeme kararını verdi

Mahkeme kararını verdi! İşte davayı kazanan taraf

Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi! Tek başına 9 maçı geride bıraktı

Bu takımı kim durduracak? Süper Lig'i ilk haftadan salladılar

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma