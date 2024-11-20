Aladağlar'da Kaybolan İki Kız Kardeş İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Yeniden Başlatıldı

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı bulmak için çalışmalar tekrar başlatıldı.

Aladağlar'daki Sokullupınar'dan Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçtikten sonra kendilerinden haber alınamayan Valentino ve Mariao İvankova'ya ulaşmak için çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.

Niğde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, Sokullupınar güzergahında Kızılkaya zirvesi ile Emli Vadisi bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ankara'dan kalkan insanlı keşif uçağı da bölgede tarama çalışması yapıyor.

16 Kasım'da Aladağlar'ın Sokullupınar mevkisinden Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçen Belarus uyruklu ikiz kardeş Valentino ve Mariao İvankova'dan haber alınamamış, 19 Kasım'da Belarus Konsolosluğunun Niğde Valiliğine bilgi vermesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.