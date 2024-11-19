Aladağ'da Yüksek Kesimlere Kar Yağdı
Adana'nın Aladağ ilçesi yüksek kesimlerinde Acıman ve Trak yaylalarında gece saatlerinde kar yağışı meydana geldi. Kar yağışı sonrası yaylaların büyük bir kısmı beyaz örtüyle kaplanırken, bölgede aynı zamanda etkili olan sis de görüş mesafesini düşürdü. Yerel halk kar manzarasının tadını çıkarırken, kış şartları yaşamı etkilemeye başladı.
Adana'nın Aladağ ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı
Acıman ve Trak yaylalarında gece saatlerinde kar yağışı başladı.
Yağışın ardından yaylaların büyük bölümü beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgede sis de etkili oldu.