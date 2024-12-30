Aladağ'da Yoğun Kar Yağışı Etkili Oluyor
Adana'nın Aladağ ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı bazı mahalleleri beyaz örtüyle kapladı. Belediye ekipleri yolların açık kalması için çalışırken, öğrenciler okul bahçelerinde kartopu oynayarak eğleniyor.
Adana'nın Aladağ ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
İlçede yoğun kar yağışı nedeniyle bazı mahalleler beyaz örtüyle kaplandı.
Belediye ekipleri, iş makineleriyle yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kar yağışını fırsat bilen öğrenciler de okul bahçelerinde kartopu oynayarak eğlendi.
Kaynak: AA / Mücahit Aydın - Güncel