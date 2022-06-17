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Aladağ'da öğrencilerin eserlerinin yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı

AA - Mücahit Aydın - Güncel
Aladağ'da öğrencilerin eserlerinin yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı

Adana'nın Aladağ ilçesinde, öğrencilerin yaptıkları resimler yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu.

Adana'nın Aladağ ilçesinde, öğrencilerin yaptıkları resimler yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu.

Şehit Adem Oğuz Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, görsel sanatlar öğretmeni Yunus Emre Akkuş'un koordinatörlüğünde resim çalışması yaptı.

Eserler, okulda düzenlenen yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu.

Serginin açılışını yapan Aladağ Kaymakamı Berker Çırak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, resimleri inceleyip öğrencilerle sohbet etti.

AA / Mücahit Aydın - Güncel

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