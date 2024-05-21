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Samsun'da Gençlik Merkezi Gönüllüleri Şehit Yakınlarıyla Kahvaltıda Buluştu

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Samsun'un Alaçam ilçesinde Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında Alaçam Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen programda, şehit yakınları ve üniversiteli gençler bir araya geldi. Programa ilçe kaymakamı, belediye başkanı, jandarma komutanı, emniyet müdürü, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı.

Samsun'da Alaçam Gençlik Merkezi gönüllüleri, şehit yakınlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında Alaçam Gençlik Merkezi tarafından Alaçam Kredi Yurtlar Kurumu Yurdunda organize edilen programda ilçede ikamet eden şehit yakınları, üniversiteli gençlerle buluştu.

Programa Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yaşar Görmez, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, daire amirleri, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Gençlik Haftası Jandarma Gençlik Alaçam Samsun Güncel Haberler

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