Haberler

Alaçam'da ramazan öncesi okullar süslendi

Alaçam'da ramazan öncesi okullar süslendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi, öğrenci ve öğretmenler tarafından süslendi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi, öğrenci ve öğretmenler tarafından süslendi.

Okulun koridorları ve sınıflar ramazan temalı süslemeler, ayet ve hadis panoları ile donatılarak öğrenciler için anlamlı bir ortam oluşturuldu.

Okul müdürü Nurcan Bolat, bu tür etkinliklerin öğrencilerin manevi gelişimine katkı sağladığını belirterek, emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Bolat, ramazan ayının eğitim camiasına hayır getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA " / " + İbrahim Demirtaş -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Inter'in Bodo/Glimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız

Kulüp paylaştı, beğeni butonu çöktü
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi

Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor
Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu