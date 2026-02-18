Alaçam'da ramazan öncesi okullar süslendi

Samsun'un Alaçam ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi, öğrenci ve öğretmenler tarafından süslendi.

Okulun koridorları ve sınıflar ramazan temalı süslemeler, ayet ve hadis panoları ile donatılarak öğrenciler için anlamlı bir ortam oluşturuldu.

Okul müdürü Nurcan Bolat, bu tür etkinliklerin öğrencilerin manevi gelişimine katkı sağladığını belirterek, emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Bolat, ramazan ayının eğitim camiasına hayır getirmesi temennisinde bulundu.