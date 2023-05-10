Alaçam'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arif A'nın (17) kullandığı 55 TE 467 plakalı motosiklet, Bafra Caddesi Cumhuriyet İlkokulu kavşağında sürücüsü öğrenilemeyen 55 TB 005 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan ve ambulansla Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü, buradaki müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Ramazan Çoban - Güncel