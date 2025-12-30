Samsun'da kar altındaki ormanlar dronla görüntülendi

Samsun'un Alaçam ilçesinde kar yağışının ardından ormanların beyaza bürünmesi, dronla kaydedildi.

Yukarı Isırganlı ile Kızlan mahalleleri arasında bulunan ormanlar, kar yağışının ardından beyüz örtüyle kaplandı.

Soğuk havanın etkisiyle çeşmelerin çevresinin buz tuttuğu görüldü.

Alaçam Belediyesi ekipleri de bölgede yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, AA muhabirine, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle doğal ortamda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için bölgeye yem ve saman bırakıldığını belirterek, "Rakımı bin metrenin üzerinde olan bölgede kış şartları oldukça ağır geçiyor. Yaban hayvanlarının beslenme ihtiyacına destek olmak istedik. Çalışmayı kış boyunca sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.