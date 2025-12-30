Haberler

Samsun'da kar altındaki ormanlar dronla görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde kar yağışının ardından ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri, yaban hayvanlarının beslenmesi için doğaya yiyecek bıraktı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde kar yağışının ardından ormanların beyaza bürünmesi, dronla kaydedildi.

Yukarı Isırganlı ile Kızlan mahalleleri arasında bulunan ormanlar, kar yağışının ardından beyüz örtüyle kaplandı.

Soğuk havanın etkisiyle çeşmelerin çevresinin buz tuttuğu görüldü.

Alaçam Belediyesi ekipleri de bölgede yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, AA muhabirine, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle doğal ortamda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için bölgeye yem ve saman bırakıldığını belirterek, "Rakımı bin metrenin üzerinde olan bölgede kış şartları oldukça ağır geçiyor. Yaban hayvanlarının beslenme ihtiyacına destek olmak istedik. Çalışmayı kış boyunca sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Ünlü markanın ürünü için şok karar! Yasaklandı, raflardan toplatılıyor

Ünlü markanın ürünü için şok karar! Yasaklandı, raflardan toplatılıyor
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı