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Alaçam'da Kan Bağışı Etkinliği ve Belediye Restoranı Açılışı

Alaçam'da Kan Bağışı Etkinliği ve Belediye Restoranı Açılışı
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Alaçam'da kaymakamlar ve belediye başkanları, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir'i ziyaret etti. Ayrıca, Cumhuriyet İlkokulu'nda Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı etkinliği düzenlendi ve ilçe genelinde yeni bir belediye restoranı açıldı.

Alaçam'da Kaymakam Fatih Kayabaşı, Asarcık Kaymakamı Senanur Tunalı, Yakakent Kaymakamı Selver Esra Arık ve Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Özdemir, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirterek, Alaçam Kaymakamı Kayabaşı, Asarcık Kaymakamı Tunalı, Yakakent Kaymakamı Arık ve Yakakent Belediye Başkanı Aydoğdu'ya teşekkür etti.

Cumhuriyet İlkokulu'nda kan bağışı

Alaçam'da Cumhuriyet İlkokulu ve Türk Kızılay işbirliği ile 'Okulumda KANpanya var!' projesi kapsamında kan bağışı etkinliği yapıldı.

Cumhuriyet İlkokulu'nda yapılan etkinlikte toplumda düzenli kan bağışının önemi hususunda farkındalık oluşturmak amaçlandı.

Öğretmenlerin, öğrenci velilerinin ve vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğinde 168 ünite kan kan bağışı yapıldı.

Kan bağışı etkinliğine Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Özdemir ve daire amirleri de katılarak kan bağışında bulundular.

Belediye restoranı hizmete açıldı

Alaçam Belediyesi tarafından belediye restoranı hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Ramazan Özdemir tarafından Anneler Parkı Sosyal Tesisi'nde açılışı yapılan restoran, vatandaşlara uygun fiyatla lezzetli yemek yeme fırsatı sunacak. Usta aşçılar tarafından hazırlanan menü, vatandaşlara gün boyu zengin seçenekler sunacak.

Belediye Başkanı Özdemir Alaçam'da belediye restoranını hizmete açmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Göreve geldiğim günden itibaren her zaman halk odaklı çalışma yapacağımızı dile getirmiştim. Halkımızın beklentisi olan belediye restoranını belediye ekiplerimizin hummalı çalışmalarıyla, el birliğiyle hizmete açtık. Üç çeşit yemeğin 85 lira olacağı restoranımızda vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunacağız." dedi.

Açılışa, Kaymakam Fatih Kayabaşı, Yakakent Kaymakamı Selver Esra Köksal, Asarcık Kaymakamı Senanur Tunalı, Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Özdemir, MHP İlçe Başkanı Süleyman Gültepe, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Demirtaş - Güncel
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