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Alaçam'da İhtiyaç Sahibine Modern Ev Yapıldı

Alaçam'da İhtiyaç Sahibine Modern Ev Yapıldı
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Samsun'un Alaçam ilçesinde Belediye Başkanı Ramazan Özdemir öncülüğünde ihtiyaç sahibi bir aileye 25 günde modern bir ev yapılarak teslim edildi. Aile yeni evleriyle sıcak bir yuva kurmanın mutluluğunu yaşıyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Belediye Başkanı Ramazan Özdemir'in öncülüğünde ihtiyaç sahibi aileye ev yapılarak teslim edildi.

Uzunkıraç Mahallesi'nde yaşayan ihtiyaç sahibi bir ailenin yaşadığı evin durumunu gören Başkan Özdemir, harekete geçerek ailenin yeni bir eve kavuşmasını sağladı.

Belediye ekipleri ve hayırseverlerin işbirliğiyle başlatılan çalışmalar sonucunda, ailenin yaşayabileceği modern ve konforlu bir ev sadece 25 gün içinde inşa edildi. Aile, yeni evleri ile sıcak bir yuvaya kavuştu.

Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Onların daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlamak bizim en büyük sorumluluğumuz," ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri ve aile, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, gösterilen dayanışmanın örnek bir davranış olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / İbrahim Demirtaş - Güncel
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