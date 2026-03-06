Samsun'da 13 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde, uyuşturucu suçlarından 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA / Emre Dilek