Samsun'da 13 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Samsun'da 13 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde, uyuşturucu suçlarından 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek
