Alaçam Belediyesi'nden 1800 Öğrenciye Kırtasiye Desteği

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, 65 mahallede 1800 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği vereceklerini söyledi.

Özdemir, AA muhabirine, hayırsever iş insanlarının sağladıkları desteklerle öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında önemli bir adım atıldığını dile getirdi.

Amaçlarının tüm öğrenciler arasında eğitimde eşitlik imkanını sağlayabilmek olduğunu vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:

"Bu bağlamda ilçemizde ilkokul ve ortaokul seviyelerinde bulunan yaklaşık olarak 1800 öğrencimize okul çantaları dahil, kalemleri, defterleri ve bir okulda ihtiyaç duyulabilecek bütün kırtasiye malzemelerini ücretsiz bir şekilde, ilçemizde bulunan 65 mahallemizin tamamını kapsayacak şekilde dağıtım gerçekleştireceğiz. Bütün öğrencilerimizin aynı kalemi, aynı marka defteri, silgiyi ve çantayı veriyoruz ki hiçbir öğrenci kendisi diğerinden eksik hissetsin istemiyoruz."

Özdemir, ayrıca Akademik Gelişim Merkezi'nde bu eğitim, öğretim yılında da öğrencilere temel takviye dersler vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.