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Alacak Meselesi Yüzünden Çıkan Kavgada Ölüm

Alacak Meselesi Yüzünden Çıkan Kavgada Ölüm
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Samsun'un Canik ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada Oğuz Başkan silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

SAMSUN'un Canik ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada yaralanan Oğuz Başkan'ın (35) hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan Ertan T. (31), Yaşar T. (38), Hasan T. (61) ve Hasan T. (33) adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi Harzemşah Sokak'ta meydana geldi. Aralarında alacak meselesi yüzünden husumet olduğu belirtilen Oğuz Başkan ile Yaşar T. ve kardeşi Ertan T. sokak ortasında karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Oğuz Başkan açılan ateşte sağ kasığından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oğuz Başkan, yapılan ilk müdahalesi sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Başkan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Çalışma başlatan polis ekipleri, Yaşar T. ile kardeşi Ertan T.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 1 ruhsatsız tüfek ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayın ardından polis soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler, olayla bağlantılı olduğu belirtilen Hasan T. ile Hasan T.'yi de gözaltına aldı. 4 şüpheli bugün emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Oğuz Başkan'ın 28, Ertan T. ile Yaşar T.'nin 5'er, Hasan T.'nin 6 ve Hasan T.'nin 3 suç kaydı olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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