Ankara'da alacak meselesinden çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Olay, önceki gün Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi Şehit Hakan Yorulmaz Caddesi'nde meydana geldi. Enes A., aralarında alacak meselesinden anlaşmazlık bulunan Ali Rıza Yılmazer ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda Enes A. cadde üzerinde bulunan apartmandaki evine gidip bıçak alarak, tekrar dışarı çıktı. Enes A., Ali Rıza Yılmazer'i bıçaklayarak kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmazer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yılmazer, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili Enes A. ve H.A. gözaltına alındı. Enes A., çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, H.A. adli kontrolle serbest bırakıldı. Öte yandan Yılmazer'in bıçaklanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Enes A.'nın, kendisinden kaçmaya çalışan Yılmazer'i yakalayıp, bıçakladığı görüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel