Ankara'da alacak meselesinden çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Ankara'da alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada Ali Rıza Yılmazer adlı bir kişi kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Enes A. tutuklanırken, H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri de bulunuyor. Soruşturma devam ediyor.
Olay, önceki gün Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi Şehit Hakan Yorulmaz Caddesi'nde meydana geldi. Enes A., aralarında alacak meselesinden anlaşmazlık bulunan Ali Rıza Yılmazer ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda Enes A. cadde üzerinde bulunan apartmandaki evine gidip bıçak alarak, tekrar dışarı çıktı. Enes A., Ali Rıza Yılmazer'i bıçaklayarak kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmazer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yılmazer, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili Enes A. ve H.A. gözaltına alındı. Enes A., çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, H.A. adli kontrolle serbest bırakıldı. Öte yandan Yılmazer'in bıçaklanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Enes A.'nın, kendisinden kaçmaya çalışan Yılmazer'i yakalayıp, bıçakladığı görüldü. Soruşturma sürüyor.