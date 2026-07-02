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Alaca'da "İlişkilerde denge ve uyum" semineri düzenlendi

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Çorum'un Alaca ilçesinde aile danışmanı Büşra Bozkurt tarafından 'İlişkilerde denge ve uyum' konulu seminer düzenlendi. Pozitif psikoterapi yaklaşımıyla sağlıklı iletişim becerileri ele alındı.

Çorum'un Alaca ilçesinde "İlişkilerde denge ve uyum" konulu seminer düzenlendi.

Alaca Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde aile danışmanı Büşra Bozkurt, pozitif psikoterapi yaklaşımı çerçevesinde ilişkilerde denge kurma ve sağlıklı iletişim becerilerine ilişkin sunum yaptı.

Sunumun ardından Bozkurt, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Seminere Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer'in eşi Nihan Dinçer, Belediye Başkanı Şerif Arslan'ın eşi Hatice Arslan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan
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