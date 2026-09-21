Alaca BİLSEM Albiltech Takımı TEKNOFEST Türkiye finalinde En İyi Sunum Ödülü'nü kazandı.

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Alaca Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Albiltech Takımı, TEKNOFEST 2026 İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Türkiye Finali'nde "En İyi Sunum Ödülü" kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Albiltech Takımı, Lise Seviyesi - Eğitim, Kültür ve Dijital Deneyim Teknolojileri Kategorisi'nde yarıştı.

Bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi düşünme becerilerini geliştiren öğrenciler, danışman öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları projeyle araştırma, problem çözme, takım çalışması, etkili iletişim ve proje sunumu alanlarında deneyim kazandılar.

Takım, finalde gerçekleştirdiği sunumla "En İyi Sunum Ödülü"ne layık görüldü.

Açıklamada, öğrencilerin teknoloji ve bilim alanındaki çalışmalarını ulusal düzeyde başarıyla temsil ederek ödülle taçlandırmasının gurur verici olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA