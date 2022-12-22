Adıyaman'da alabora olan tekneden suya düşen 3 kişiden biri ölü, biri kayıp

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Tabiat Parkı gölünde balık tutarken alabora olan tekneden denize düşen 3 kişiden 1'i yüzerek kıyıya ulaştı. Kayıplardan biri ölü bulunurken diğer kişiyi arama çalışması devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde balık tutmak için Tabiat Parkı Gölü'ne açılan Kadir İrendeli, Veysel Erkenekli ve Ömer Dağlılar'ın içinde bulundukları tekne dönüş esnasında alabora oldu. Devrilen balıkçı teknesinde bulunan 3 arkadaş suya düştü. Ömer Dağlılar, yüzerek sazlık alana çıktı ve çevredekilerden yardım istedi.

KAYIP İKİ KİŞİ ARANIYOR

Yardım çağrısının ardından bölgeye Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri, sağlık görevlileri, AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen dalgıç ekipler suda arama çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında dron uçurularak teknenin battığı yer tespit edilmeye çalışıldı.

KAYMAKAM DA OLAY YERİNE GELDİ

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan ekiplerin yoğun çabaları sonucunda Veysel Erkenekli bulundu. Cansız bedeni su içerisinden çıkarılan Erkenekli, ekipler tarafından alınarak ambulansla Gölbaşı ilçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı'nın da takip ettiği arama çalışmalara ara verildi. Kadir İrendeli'nin bulunması için arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde yeniden başlanılacağı öğrenildi.