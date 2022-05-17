Alaattin Çakıcı'dan oğlu hakkındaki iddialara yalanlama: Tamamen dedikodudan ibaret - Haberler

Gazeteci Timur Soykan, Kalamış'taki İstanbul Yelken Kulübü yönetim kurulunun Alaattin Çakıcı'nın oğlu Ali Çakıcı'nın üyelik başvurusu nedeniyle istifa ettiğini öne sürdü. Bu iddia sonrası gözlerin çevrildiği Çakıcı cephesinden ilk açıklama geldi. İddiaya avukatı Can Sevinç aracılığıyla yanıt veren Çakıcı, oğlu hakkındaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"DEDİKODULARA ÇAKICI ALET EDİLMEKTEDİR"

Çakıcı cephesinden yapılan açıklamada "Yalıkavak Marina için de 'çöktü' dedikodusunu uzun süre boyunca dile getirdiler. Gökova Ören Marina için de aynı dedikodular üretilmişti. Şimdi de İstanbul Yelken Kulübü ile ilgili diğerleri gibi yine asılsız dedikodular ve haberler ortaya çıkmıştır. Her iki marinaya da gidip gelmesine rağmen söz konusu İstanbul Yelken Kulübüne aylardır gitmemektedir. Kulübün kendi yönetimsel ve iç sorunlarından dolayı dedikodulara Alaattin Çakıcı alet edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

"YAPILAN YAKIŞTIRMA HEM YANLIŞ HEM DE AYIPTIR"

İstanbul Yelken Kulübü'nün kamuya yararlı dernek statüsünde olduğuna ve 'çöktü' yakışmasının hem yanlış hem de ayıp olduğuna dikkat çekilen açıklamanın devamında ise şöyle denildi: "Söz konusu kulübe üye olanların birçoğu Rotary, Lions Kulübü üyesi ve muhalefet yanlısıdır. Rahatsız oluşlarının sebebi aynı düşüncede olmayan kişiler ile aynı ortamda bulunmaya tahammül edemeyenlerin hastalıklı düşünceleridir."

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