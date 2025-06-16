Alaaddin Y. Kayınbiraderini Av Tüfeğiyle Vurdu: Olayın Ardından Yaralandı

Alaaddin Y. Kayınbiraderini Av Tüfeğiyle Vurdu: Olayın Ardından Yaralandı
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Konya'da bir ailevi tartışma sonucunda Alaaddin Y., kavga ettiği kayınbiraderi Ceyhun Bakır'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayda Alaaddin Y. de kayınbiraderi tarafından tabancayla yaralandı ve tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KONYA'da Alaaddin Y., kavga ettiği kayınbiraderi Ceyhun Bakır'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Kendisi de kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan Alaaddin Y. tedaviye alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak'ta meydana geldi. Alaaddin Y., eşinin ev terk etmesi üzerine yanına 2 akrabasını da alarak kayınpederi Ceyhun Bakır'ın evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ceyhun Bakır, tabancayla Alaaddin Y.'yi yaraladı. Alaaddin Y. de yanında getirdiği av tüfeğiyle Ceyhun Bakır'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Bakır, Konya Şehir Hastanesine, Alaaddin Y. ise Konya Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Ceyhun Bakır, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Alaaddin Y.'nin durumunun iyi olduğu tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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