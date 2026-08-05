Akyurt'ta Kur'an Kursları Yarışması
Ankara'nın Akyurt ilçesinde müftülük tarafından düzenlenen yaz Kur'an kursları erkekler final yarışması gerçekleştirildi.
Ankara'nın Akyurt ilçesinde müftülük tarafından düzenlenen yaz Kur'an kursları erkekler final yarışması gerçekleştirildi.
Külliye konferans salonundaki yarışmanın jürisinde İlçe Müftüsü Adem Yıldız ile vaizler Serkan Ağa ve Solmaz Sarıkamış yer aldı.
Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri jüri üyeleri tarafından verildi.
Kaynak: AA