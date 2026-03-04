Haberler

Akyurt'ta "Camiye Gidiyorum Puanları Topluyorum Projesi"nin ödül töreni gerçekleştirildi

Akyurt ilçesinde düzenlenen ödül töreninde, 'Camiye Gidiyorum, Puanları Topluyorum' projesine katılan öğrenciler ödüllendirildi. Tam puan alan 35 öğrenciye hediyeler verildi ve iftar programı gerçekleştirildi.

Akyurt'ta ara tatil döneminde 24 Ocak ile 31 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Camiye Gidiyorum, Puanları Topluyorum" projesi kapsamında camilere düzenli olarak devam ederek tam puan alan öğrenciler için Seyyid Burhaneddin Cami Taziye Evi'nde ödül töreni ve iftar programı düzenlendi.

8 gün boyunca toplam 40 vakit namaz üzerinden uygulanan projeye 195 öğrenci katılım sağladı. Proje kapsamında öğrenciler, camiye gelerek cemaatle namaz kıldıkları her vakit için puan topladı. İlgi gören etkinlikte 35 öğrenci, 40 vaktin tamamına katılarak tam puan alma başarısı gösterdi.

Programa Akyurt Kaymakamı Hamit Genç, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, İlçe Müftüsü Adem Yıldız, Belediye Başkan Yardımcıları Nadi Tiryaki ve Fatih Atlı, Şube Müdürü Cevdet Saçı, din görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda konuşan protokol üyeleri, gençlerin camiyle bağ kurmasının önemine dikkati çekerek projeye katılan tüm öğrencilere teşekkür etti. Ardından dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Ödül töreninin ardından katılımcılara iftar ikram edildi.

Kaynak: AA / Emre Akkaya
