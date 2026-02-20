Haberler

Sakarya-Çalışanın, ayaklarıyla hamur çiğnediği imalathane mühürlendi

Güncelleme:
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, çalışanının hamuru ayağıyla çiğnediği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tatlı imalathanesi denetlendi. İmalathane ve satış yeri mühürlendi ve işletmeye cezai işlem uygulandı.

Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren tatlı imalathanesinde kaydedildiği öne sürülen ve sanal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Görüntülerde bir kişinin hamuru ayağıyla çiğnediğinin görülmesi üzerine ekipler çalışma yaptı. İhbar üzerine dün akşam saatlerinde işletme denetlendi. Denetim kapsamında imalathane ve satış yeri olmak üzere 2 ayrı dükkan mühürlendi, işletmeye ise cezai işlem uygulandı.

Konuyla ilgili Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne de bilgi verildiği ve sürecin sürdürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili idari işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Haberler.com
