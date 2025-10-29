Haberler

Akyazı'da Yol Yapımında Kuyuya Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Akyazı'da Yol Yapımında Kuyuya Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yol yapım çalışmaları sırasında kuyuya düşen inşaat işçisi Nafiz Özkul, yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yol yapım çalışması sırasında kuyuya düşen işçi yaşamını yitirdi.

Akyazı Beldibi Mahallesi'nde özel bir inşaat firmasında çalışan Nafiz Özkul, yol yapımı sırasında yaklaşık 30 metre derinliğindeki temel kuyusuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve Can Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu Özkul'a ulaştı. Yapılan kontrollerde işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kuyudan çıkarılan Özkul'un cenazesi, Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

