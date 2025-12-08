92 kilo bonzai yapımında kullanılabilecek ham madde ele geçirildi; 2 gözaltı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılacak 92 kilo bonzaiye eşdeğer ham maddeler ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 92 kilo bonzai yapımında kullanılabilecek 91,80 gram ham madde ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, şüpheliler O.Ç. (32) ve S.A.'nın (32), İstanbul'dan Aksaray'a uyuşturucu götüreceği bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin bulunduğu araç, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde durduruldu. Araçta, çeşitli yerlere gizlenmiş halde bonzai yapımında kullanılabilecek 91,80 gram a-m 2201 ham maddesi, 3 parça halinde 518 içimlik peçeteye emdirilmiş a-m 2201 ham maddesi, 0,56 gram kokain, 0,42 gram skunk ele geçirildi. Ele geçirilen 91,80 gram ham maddenin 92 kilogram bonzai yapımında kullanılabileceği öğrenildi. Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.