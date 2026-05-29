Sakarya'da tır, halk otobüsü ve otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tır, halk otobüsü ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

D-140 kara yolu Batakköy Kavşağı'nda E.E. (24) idaresindeki 54 H 2250 plakalı tır ile D.A. (41) yönetimindeki 34 GZG 750 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, ışıklarda duran ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 J 2148 plakalı halk otobüsüne çarparak durabildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan N.A. (35), D.A. (11), Y.A. (8) ve Y.A. (2) ile halk otobüsündeki yolcu E.K. (53) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, bekçi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü D.A. ile N.A, Y.A. ve Y.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, N.A. ile D.A'nın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.