Akyazı'da Tarım Aracının Çarptığı 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çocuğun kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının çarpması sonucu 2 yaşındaki çocuk öldü, 6 yaşındaki ablası yaralandı.

Dokurcun Dedeler Mahallesi'nde A.T. (12) dün akşam saatlerinde babasına ait tarım aracıyla köy içerisinde seyrederken E.A. (2) ve ablası N.A'ya (6) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kardeşler yaralandı, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2 yaşındaki çocuk, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Abla N.A. ise buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

A.T'nin babası jandarma karakoluna götürüldü.