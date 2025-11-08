Akyazı'da Patpat Kazası: Küçük Kız Hayatını Kaybetti, Ablası Ağır Yaralandı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde patpatın çarptığı kardeşlerden Eslem Ayaz (2) hayatını kaybetti, ablası N.A. (6) ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Dokurcun Dedeler Mahallesi'nde meydana geldi. A.T.'nin (12) kullandığı, tarım aracı olarak bilenen babasına ait patpat, oyun oynayan Eslem Ayaz ile ablası N.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 2 kardeş, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Eslem, kurtarılamadı. Abla N.A. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.T. gözaltına alınırken, sürücünün patpatı ailesinden habersiz kullandığı öne sürüldü. Soruşturma sürüyor.