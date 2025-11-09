Haberler

Akyazı'da Patpat Kazası: 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Akyazı'da Patpat Kazası: 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde patpatın çarptığı 2 yaşındaki Eslem Ayaz yaşamını kaybetti, 6 yaşındaki ablası N.A. ağır yaralandı. Olayın ardından patpatı kullanan 12 yaşındaki A.T. devlet korumasına alındı, babası tutuklandı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde kullandığı patpatın çarptığı kardeşlerden Eslem Ayaz'ın (2) ölümüne neden olan, ablası N.A.'yı (6) ağır yaralayan A.T. (12) devlet korumasına alındı. Patpatın sahibi olan A.T.'nin babası Ş.T. ise tutuklandı.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Dokurcun Dedeler Mahallesi'nde meydana geldi. A.T.'nin kullandığı, babasına ait patpat olarak bilinen tarım aracı, oyun oynayan Eslem Ayaz ile ablası N.A.'ya çarptı. Savrulan 2 kardeş, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Eslem, kurtarılamadı. Abla N.A. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Eslem Ayaz'ın cenazesi, Akyazı ilçesine bağlı Dedeler Mahallesi Camisi'ne dün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kullandığı patpat ile 2 kardeşten birinin ölümüne neden olan A.T. ve babası Ş.T. olayın ardından gözaltına alındı. Çocuk, devlet korumasına alınırken, babası Ş.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız 1,7! Bu bir intihardır, çözmemiz lazım

Erdoğan'ı rahatsız eden veri: Bu bir intihardır, çözmemiz lazım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika Dışişleri Bakanı Prevot'un uçağı acil iniş yaptı

Dışişleri Bakanı'nın uçağı adaya acil iniş yaptı
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Belçika Dışişleri Bakanı Prevot'un uçağı acil iniş yaptı

Dışişleri Bakanı'nın uçağı adaya acil iniş yaptı
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerden 2'si kardeşmiş

Kozmetik fabrikasındaki yangında yürekleri dağlayan detay
Ünlü şarkıcı Halsey'e konserinde taciz şoku

Dünyaca ünlü şarkıcıya konserinde şok! Anında müdahale ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.