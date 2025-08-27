Akyazı'da Orman Yangını Çıktı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangın, Salihiye Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde başladı.
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahaleye başladı.
Akyazı ilçesi Salihiye Mahallesi yakınlarında, saat 14.30 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.
Haber: Serhat YILMAZ/AKYAZI(Sakarya),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel