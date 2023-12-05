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Akyazı'da firari hükümlüler yakalandı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "kasten adam öldürme, görevli memura mukavemet ve uyuşturucu" suçlarından kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.Ö. ile "uyuşturucu" suçundan 9 yıl 7 ay hapis cezası bulunan H.B'yi yakaladı.

Adliyeye sevk edilen firari hükümlüler, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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