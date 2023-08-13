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Akyazı'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

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SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev ile 2 yapı kullanılamaz hale geldi. Yangın, gece saatlerinde Taşburun Mahallesi'nde bulunan Mustafa Rençber'e ait bahçe içerisinde bulunan ahşap yapıda yangın çıktı. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev ile 2 yapı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Taşburun Mahallesi'nde bulunan Mustafa Rençber'e ait bahçe içerisinde bulunan ahşap yapıda yangın çıktı. Alevlerin yayılmasının ardından yangın bahçe içerisindeki evlere sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlarda itfaiye ekipleri gelene kadar yangını söndürmek için seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin iki saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangında iki ahşap ev ile iki kuruluk yanarak yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Jandarma İtfaiye Akyazı Güncel Haberler

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