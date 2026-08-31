Haberler

Akyazı'da baba ölümünde oğul tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde babanın aile içi tartışmada fenalaşarak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına oğul tutuklandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde babanın aile içi tartışmada fenalaşarak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına oğul tutuklandı.

Ballıkaya Mahallesi'nde eşi S.Ç. (27) ile tartıştığı sırada araya giren babası Y.Ç'nin (57) fenalaşarak yaşamını yitirmesi üzerine gözaltına alınan Y.İ.Ç. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından Akyazı Adliyesine sevk edildi.

Y.İ.Ç, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ballıkaya Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta Y.İ.Ç. ve eşi S.Ç. arasında çıkan tartışmaya babası Y.Ç. ile annesi K.Ç. de dahil olmuştu. Kalp rahatsızlığı bulunan baba, fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Y.İ.Ç, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
8 can gitti, 18 kişi hala kayıp! Şirketin yaptığı tepki çekti

8 can gitti, 18 kişi hala kayıp! Şirketin yaptığı tepki çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Efsane ismin son hali üzdü! Bastonla güçlükle yürüdü

Yıllar ona da acımadı!

199 çocuğun babası olduğunu açıkladı! Hakkında soruşturma başlatıldı

Aileleri sarsan mektup! 199 çocuğun babası olduğu ortaya çıktı
Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızının son halini görenler tanımakta zorlandı

Tanıyanlar "Ona ne olmuş" demeden edemiyor
Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi! İşlem sayısı 73 bini geçti

e-Devlet'te yeni dönem hızlı başladı! Rakam kısa sürede 73 bini geçti
İstanbul'da polisten dikkat çeken uygulama! Uyarı bu kez havadan geldi

Görüntü İstanbul'dan! Gece alkol alırken neye uğradıklarını şaşırdılar
Günlerdir Sır Gibi Saklıyordu! Ece Seçkin’den Hamilelik Pozu Geldi

Günlerdir Sır Gibi Saklıyordu! Ece Seçkin’den Hamilelik Pozu Geldi
29 yıllık otobüs firması konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık süre

29 yıllık otobüs firması için işler tersine döndü