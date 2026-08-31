Akyazı'da baba ölümünde oğul tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde babanın aile içi tartışmada fenalaşarak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına oğul tutuklandı.

Ballıkaya Mahallesi'nde eşi S.Ç. (27) ile tartıştığı sırada araya giren babası Y.Ç'nin (57) fenalaşarak yaşamını yitirmesi üzerine gözaltına alınan Y.İ.Ç. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından Akyazı Adliyesine sevk edildi.

Y.İ.Ç, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ballıkaya Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta Y.İ.Ç. ve eşi S.Ç. arasında çıkan tartışmaya babası Y.Ç. ile annesi K.Ç. de dahil olmuştu. Kalp rahatsızlığı bulunan baba, fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Y.İ.Ç, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA