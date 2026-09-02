8 Ayda 10 Bin Motosiklet Denetlendi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca 8 ayda toplam 10 bin 307 motosiklete denetim yapıldı.

Jandarma ekiplerince ocak-ağustos ayları arasında 7 bin 63 motosikletliye yapılan denetimlerde, 1952 sürücüye ceza kesildi, 162 motosiklet trafikten men edildi.

1379 sürücüye kasksız trafiğe çıkmaktan, 99 motosikletliye ehliyetsiz ve 37 kişiye tescil plakasız araç kullanmaktan, 2 sürücüye abart egzozdan ve 6 kişiye de alkollü araç kullanmaktan idari işlem uygulandı.

Bu süreçte motosiklet cinsi araçların karıştığı 29 trafik kazasında 35 kişi yaralandı.

Polis ekiplerince bu yıl gerçekleştirilen denetimlerde ise aynı süreçte 3 bin 244 kişiye ehliyet sorgusu yapıldı, 1164 sürücüye cezai işlem uygulandı, 61 motosiklet trafikten men edildi.

Kask kullanmayan 760, ehliyetsiz motosiklet kullanan 119, tescil plakasız araç süren 18, abart egzoz takan 16 ve alkollü motosiklet kullanan 4 sürücüye idari işlem uygulandı.

Motosiklet cinsi araçların karıştığı 74 trafik kazasında 88 kişi yaralanırken, kaldırıldıkları hastanede tedavi gören 2 kişi ise yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA