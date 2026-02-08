Haberler

Muğla'da Sağanak ve Fırtına Sonrası Denizin Rengi Değişti

Muğla'da Sağanak ve Fırtına Sonrası Denizin Rengi Değişti
Güncelleme:
Muğla'nın Akyaka Mahallesi'nde etkili olan sağanak ve fırtına, deniz suyunun kahverengi bir renge bürünmesine yol açtı. Dronla kaydedilen görüntülerde, çamurlu suların denize ulaşması sonucu oluşan bu manzara dikkat çekiyor.

MUĞLA'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' ünvanlı Akyaka Mahallesi'nde sağanak ve fırtına sonrası denizin rengi, kahverengiye döndü. Ortaya çıkan manzara, dronla görüntülendi.

Muğla genelinde sağanak ve kuvvetli fırtına, özellikle Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi ile Gökçe Sahili'nde yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar sonrası dağlık bölgelerden sürüklenen çamurlu suların denize ulaşması ile Akyaka Sahili'nde deniz suyu kahverengiye büründü. Ortaya çıkan manzara, dronla havadan kaydedildi. Öte yandan kuvvetli fırtına nedeniyle oluşan yüksek dalgalar, Akyaka Sahili ve mendirek çevresinde deniz seviyesi yükseltti. Zaman zaman sahile vuran dalgalar, kıyı şeridinde su birikintileri oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
