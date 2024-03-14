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AKUT Arama Kurtarma Derneği Anıtkabir'i ziyaret etti

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AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi ve beraberindekiler, derneğin kuruluşunun 28. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Akverdi ve dernek üyeleri, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Daha sonra İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu bölüme geçerek, saygı duruşunda bulundu.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi ve beraberindekiler, derneğin kuruluşunun 28. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Akverdi ile beraberindeki dernek üyeleri, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesinin önüne geldi. Mozoleye çelengin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Akverdi, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, bugün kuruluşumuzun 28'inci yılında AKUT Arama Kurtarma Derneği'ni temsilen, AKUT'un ilk kadın yönetim kurulu başkanı olarak yönetim kurulu üyeleri ve Türkiye'nin dört bir yanından karşılıksız, tamamen gönüllülük esasıyla çalışan AKUT gönüllülerimizle, size ve ilkelerinize olan bağlılığımızı arz etmek üzere manevi huzurunuzdayız.

Siz bizlere sadece yolunuzda yürüyerek büyüteceğimiz, ilelebet koruyacağımız bir Cumhuriyet bırakmadınız; dünyada ve Türkiye'de afetlerde, dağ ve doğada bir canı kurtarmak için el uzatmayı sürdürmek için ihtiyaç duyduğumuz cesaret ve kararlılığı da miras bıraktınız.

'Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur' sözünüzü bir an bile unutmadan çıktığımız bu gönüllü yolculukta, ihtiyaç duyduğumuz mücadele gücümüzü, dayanıklılığımızı, disiplinimizi sözlerinizden, eylemlerimizden, ülkünüzden alıyoruz. Vasiyetiniz, AKUT gönüllüleri olarak bizlerin yüreğinde ve aklında kudretli ve canlı bir güç olarak yaşıyor ve daima yaşayacaktır."

Akverdi ve beraberindekiler, daha sonra 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu bölüme geçerek, saygı duruşunda bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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