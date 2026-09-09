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Aksu yangını 3'üncü gününde; mahalleli parasını cebinden ödediği suyla havuzu doldurdu

Aksu yangını 3'üncü gününde; mahalleli parasını cebinden ödediği suyla havuzu doldurdu
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JANDARMA YANGINA SUYLA MÜDAHALE ETTİAntalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürerken, söndürülen bazı noktalardan yükselen alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

JANDARMA YANGINA SUYLA MÜDAHALE ETTİ

Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürerken, söndürülen bazı noktalardan yükselen alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının başlangıç noktası olan Karaöz Mahallesi'nde ormanda bir anda başlayan alevlere müdahale eden su arazözüne, jandarma personeli yardım etti. Araçtaki suyun başına geçen jandarma, alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangının bazı noktalarda evlerin önüne kadar geldiği ancak ulaşmadan söndürüldüğü görüldü. Diğer yandan dün Antalya-Isparta Karayoluna kadar ulaşan yangın nedeniyle yolun bir tarafı zarar gördü. Karaöz Mahallesi'nde yanan orman alanının son hali ise dron ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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