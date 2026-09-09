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Aksu yangını 3'üncü gününde büyük ölçüde kontrol altına alındı

Aksu yangını 3'üncü gününde büyük ölçüde kontrol altına alındı
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MÜCADELE SÜRÜYORAntalya'nın Aksu ilçesinde 72 saat önce çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

MÜCADELE SÜRÜYOR

Antalya'nın Aksu ilçesinde 72 saat önce çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Öğle saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklanan yangında, saat 14.00 sıralarında yeniden duman yükselmeye başladı. Kısa sürede gökyüzünü kaplayan dumanın yükseldiği alana havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çalışmalara 5 yangın söndürme uçağı ve 10 helikopter ile yüzlerce çalışan katılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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