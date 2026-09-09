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Aksu yangını 3'üncü gününde büyük ölçüde kontrol altına alındı

Aksu yangını 3'üncü gününde büyük ölçüde kontrol altına alındı
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BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDAAntalya'nın Aksu ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı.

BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Aksu ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi sürüyor.

Diğer yandan, söndürme çalışmalarına destek verirken kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Hasan Kahya'nın cenazesi ise Aksu'da toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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